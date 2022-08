Lunedì 22 agosto 2022 - 15:53

Toscana, presentata ventunesima edizione della Marcia a Barbiana

Giani: "punto di riferimento importantissimo"

Firenze, 22 ago. (askanews) – A Barbiana nel nome della pace e della non violenza. E’ l’attualità dell’insegnamento di don Milani, che ancora oggi ci parla e, come sottolineato dal presidente della Regione stamani, ci offre spunti di riflessione sui temi del presente.“La Pace. Tra non violenza e resistenza” è appunto il tema della 21esima edizione della “Marcia a Barbiana” che si terrà a Vicchio sabato 3 settembre e che è stata presentata questa mattina nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della Toscana insieme al sindaco di Vicchio, al presidente dell’istituzione culturale don Lorenzo Milani, all’associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, il presidente del consiglio comunale di FirenzePer il presidente della Regione, Eugenio Giani, il cammino fino alla chiesetta di Barbiana, rappresenta un punto di riferimento importantissimo. Il presidente della Toscana invita “tutti gli uomini di buona volontà a partecipare il 3 settembre a questo evento, che è un messaggio valoriale di straordinario significato di cui la Toscana è orgogliosa perché è proprio da questo territorio che Don Lorenzo Milani ha saputo trarre le energie, gli stimoli, le riflessioni che l’hanno reso punto di riferimento di una chiesa riformata, ma soprattutto di una laicità che attraverso i valori religiosi trova i suoi significati in Italia e nel mondo”. Il presidente ha poi ricordato l’impegno di Don Milani morto 55 anni fa nel 1967 e che nei 40 anni in cui visse (nacque il 27 maggio del 1923) lasciò, spiega il presidente, “un segno un segno inconfondibile. Figura di riferimento nei valori cattolici, con un impostazione riformista, sollecitava la chiesa perché potesse raggiungere i cuori, i sentimenti, la spiritualità delle persone con quell’autenticità che il messaggio cristiano vuole”. Divenne un personaggio scomodo e nel luogo in cui fu rilegato, da quella chiesa di montagna, difficile da raggiungere , partì il suo messaggio potente, innovativo. “Da lì, dice in conclusione il governatore, “seppe offrire riferimenti e messaggi di straordinaria modernità per la didattica e anche riguardo all’obiezione di coscienza, un istituto che si fonda anche sul suo pensiero”