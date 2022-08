Lunedì 22 agosto 2022 - 16:38

Svastica su lapide operaie fabbrica Superga, condanna della Cgil

"Donne non siano strumentalizzate in campagna elettorale"

Roma, 22 ago. (askanews) – La Cgil condanna “i vili attacchi alle donne e alla democrazia nel nostro Paese e a Torino”. Il sindacato “condanna gli sfregi sulle lapidi in memoria delle donne che hanno lottato e difeso i diritti di tutte e tutti noi nei luoghi di lavoro e nelle Istituzioni”.I rappresentanti dei lavoratori di Piemonte e Torino sottolineano che “prima su quella di Tina Anselmi, partigiana e prima ad aver ricoperto un incarico come Ministra della Repubblica, a lei si deve l’istituzione del Sistema sanitario nazionale (legge 883/1978), ora quella sulla lapide dedicata alle operaie della fabbrica Superga nel quartiere di Borgo Vittoria a Torino. Preoccupa il clima di attacco alla democrazia nel nostro Paese, e anche nella città di Torino, che si manifesta ormai da anni, troppo spesso, anche attraverso atti contro le donne, e i loro corpi, che hanno svolto, e svolgono, attività politica e antifascista – in particolare la fabbrica della Superga durante la seconda guerra mondiale era diventata un centro della lotta antifascista”.“Antifascismo, antisemitismo, razzismo e transfemminismo evidentemente sono diventati un simbolo e una cultura da colpire durante questa campagna elettorale, cosa molto preoccupante e ancor più grave in un Paese democratico, dove le donne, soprattutto quelle giovani, continuano ad essere escluse dal mercato del lavoro e dove la violenza, in tutte le sue accezioni, non viene affrontata per quel che è, cioè la dimostrazione di una cultura maschilista e patriarcale”.Pertanto nel sottolineare l’esigenza di stigmatizzare “gesti” inaccettabili per quel che rappresentano, la Cgil, “come forza democratica, auspica che le donne, i loro corpi ed intelligenze, non siano ancora una volta strumentalizzate in campagna elettorale, per poi tornare ad essere del tutto ininfluenti dopo le elezioni, condannando il nostro Paese a rimanere tra i più arretrati nelle politiche e nell’estensione dei diritti sociali e civili”.