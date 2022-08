Lunedì 22 agosto 2022 - 17:32

Oggi 10.418 casi e 75 morti per Covid-19, positività al 16,5%

I dati diffusi dal ministero della salute

CONDIVIDI SU:





















Roma, 22 ago. (askanews) – Sono 10.418 i nuovi contagi di Covid, contro i 19.470 di ieri ed i 9.894 di lunedì scorso. I tamponi processati sono 63.188, con un tasso di positività del 16,5%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 75 (ieri 63) per un totale da inizio pandemia di 174.797. Scendono di sette unità le terapie intensive (ieri +6) con 14 ingressi del giorno, per un totale di 255, mentre sono 74 in più i ricoveri ordinari (ieri -86) per un totale di 6.516. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.La regione con il maggior numero di casi odierni è l’Emilia Romagna con 1.185 contagi seguita da Lombardia (+1.042), Lazio (+882), Puglia (+872) e Veneto (+871). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 21.660.885. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 22.075 per un totale che sale a 20.719.011.Gli attualmente positivi sono 11.733 in meno (ieri -3.818) e diventano 767.077, di cui 760.306 in isolamento domiciliare.Nav/Int14