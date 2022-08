Giovedì 18 agosto 2022 - 12:09

Vento, pioggia e una tromba d’aria tormentano la Liguria

Bloccata la circolazione dei treni sulla linea Genova-La Spezia

CONDIVIDI SU:





















Genova, 18 ago. (askanews) – “Una violenta tromba d’aria si è abbattuta sul Tigullio orientale e a Sestri Levante. Sono sul posto con assessori e uffici a verificare i danni: stabilimenti balneari, attività e abitazioni sono state pesantemente colpite.Abbiamo subito attivato personale tecnico e ditte per liberare le strade e attualmente sono al lavoro. Ci stiamo attivando per richiedere lo stato di calamità data la straordinaria entità dei danni”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Sestri Levante, in provincia di Genova, Valentina Ghio.Circolazione ferroviaria sospesa dalle 7 e 10 di questa mattina tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia, a causa del maltempo che ha colpito la zona.Il forte vento ha trascinato sulla linea ferroviaria vari materiali provenienti dalle spiagge e dalle zone limitrofe, comprese alcune cabine degli stabilimenti balneari, danneggiando la linea di alimentazione elettrica dei treni.I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono sul posto, insieme con i vigili del fuoco, per le attività di ripristino.Trenitalia ha attivato un servizio bus sostitutivo nel tratto interrotto tra le stazioni di Chiavari, Lavagna, Cavi e Sestri Levante, e personale dedicato all’assistenza è presente nelle principali stazioni.L’allerta meteo gialla per temporali diramata dal centro meteo idrologico di protezione civile della Liguria proseguirà fino alle 15 in tutto il territorio regionale.Fos/Int13