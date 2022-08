Giovedì 18 agosto 2022 - 12:40

Per altre 36 ore ci saranno nubifragi al centro-nord, al sud 43 gradi

ilmeteo.it: paradigma del cambiamento climatico

CONDIVIDI SU:





















Roma, 18 ago. (askanews) – Nubifragi al centro-nord per 36 ore, nel weekend torna il bel tempo. È il paradigma del cambiamento climatico: 43 gradi al sud, nubifragi al centro-nord.L’arrivo della prima perturbazione atlantica degli ultimi mesi nel cuore dell’estate – si legge in una nota di Meteo.it – segna, insieme al super caldo africano, un esempio della potenza della natura e del rischio estremo di modificare il clima riscaldandolo con il Global Warming.Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che la fragilità del nostro Paese, insieme ai Cambiamenti Climatici, rende l’allerta meteo delle prossime 36 ore ancora più estrema. Prudenza al Centro-Nord con i temporali che potranno essere associati a colpi di vento, grandinate e precipitazioni abbondanti.Nelle prossime ore i fenomeni più intensi si sposteranno lentamente verso Est, dal settore nordoccidentale italiano verso il resto del Nord e la Toscana; in seguito l’instabilità raggiungerà anche il resto del Centro mentre al Sud, dopo i 40-41°C già registrati, potremo vedere un’ulteriore impennata del termometro: previsti picchi di 43°C all’ombra in Sicilia.Ssa/Int13