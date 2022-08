Giovedì 18 agosto 2022 - 15:26

Nel Levante ligure danneggiati anche gli ospedali

Vetri rotti e allagamenti in diverse strutture

Genova, 18 ago. (askanews) – La violenta ondata di maltempo che ha colpito questa mattina il levante della Liguria, con trombe d’aria e grandinate, ha causato allagamenti e danni anche agli ospedali del Tigullio. Lo ha comunicato in una nota la Asl 4.In particolare, all’ospedale di Sestri Levante si sono rotti diversi vetri al piano terra e al primo piano della struttura e sono stati danneggiati gli arredi esterni dell’area farmacia e magazzini del lato sud e alcuni intonaci della facciate. Sempre a Sestri Levante sono rimaste danneggiate anche alcune auto della Asl 4 parcheggiate.All’ospedale di Lavagna si sono invece registrati allagamenti in portineria e agli accessi e sono in corso interventi di ripristino del funzionamento di alcune apparecchiature. Anche all’ospedale di Rapallo sono stati segnalati alcuni lievi allagamenti, mentre al polo della Asl 4 di Chiavari sono rimasti allagati alcuni spogliatoi riservati al personale e alcuni locali di accesso alla Rsa e all’Hospice.“In nessun caso – spiega la Asl 4 nella nota – si è avuta interruzione dei servizi alla cittadinanza, né assenza degli operatori nei turni di lavoro”.Fos/Int13