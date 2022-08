Giovedì 18 agosto 2022 - 12:10

Maltempo, in Liguria trombe d’aria e grandine: danni nel Levante

Strade invase dai detriti. Stop treni ai su linea Genova-La Spezia

Genova, 18 ago. (askanews) – Un violento nubifragio, con chicchi di grandine grossi come pietre e venti fino a 120 km all’ora, ha colpito questa mattina il centro ed il levante della Liguria, causando allagamenti e gravi danni soprattuto nella zona del Tigullio.A Cavi di Lavagna una tromba d’aria ha divelto e trascinato sulla linea ferroviaria vari materiali provenienti dalle spiagge, tra cui diverse cabine degli stabilimenti balneari, costringendo Trenitalia a sospendere la circolazione dei treni dalle 7 e 10 di questa mattina tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante.Nella stessa zona le forti raffiche di vento hanno scoperchiato i tetti di alcune abitazioni e abbattuto numerosi alberi, provocando disagi alla circolazione stradale. Alcune famiglie sono state precauzionalmente evacuate dalle proprie case a Cogorno.A Sestri Levante una furiosa grandinata ha danneggiato le persiane di molti palazzi e sfondato il parabrezza di decine di auto. Nel centro storico di Lavagna e in altre cittadine del Tigullio le strade sono state invase dall’acqua e dalla grandine. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami e detriti dalle strade e mettere in sicurezza alberi e persiane pericolanti.Ta le 7 e le 8 della mattina, secondo la protezione civile della Regione Liguria, che ha emanato un’allerta meteo gialla per temporali fino alle 15 di oggi, nel Tigullio sono caduti fino a 20 millimetri di pioggia in 5 minuti. Le autorità invitano i cittadini a prestare la massima attenzione negli spostamenti.