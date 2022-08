Giovedì 18 agosto 2022 - 13:08

Maltempo, in Liguria allerta gialla prorogata fino alle 24

Ass. Giampedrone: no feriti gravi ma 20 persone sfollate

Genova, 18 ago. (askanews) – Il centro meteo idrologico di protezione civile della Liguria ha prorogato fino a mezzanotte l’allerta meteo gialla per temporali su tutto il territorio regionale.Secondo quanto riferito dall’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, durante una conferenza stampa convocata per fare il punto sulla violenta ondata di maltempo che ha colpito in particolare la zona del Tigullio, non si sarebbero finora registrati feriti gravi ma una ventina di persone sono state evacuate precauzionalmente dalle proprie abitazioni.A Panesi, frazione di Cogorno, in cinque minuti sono caduti 19.4 millimetri di pioggia, mentre dalla mezzanotte a Scurtabò, frazione di Varese Ligure, sono caduti 58.6 millimetri di pioggia. Da segnalare anche le forti raffiche di vento, che hanno raggiunto i 143.6 km all’ora a La Spezia, mentre a Casoni di Suvero, sempre nello spezzino, hanno toccato 151 km all’ora.In Liguria per tutta la giornata di oggi si prevede ancora spiccata instabilità con rovesci o temporali anche di forte intensità, localmente associati a fulmini, grandine, colpi di vento e possibili trombe marine. Le precipitazioni saranno più insistenti sul Centro ed il Levante della regione. Domani, nella prima parte della giornata, saranno possibili ancora temporali ma con una bassa probabilità di fenomeni forti.