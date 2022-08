Giovedì 18 agosto 2022 - 10:08

Maltempo, circolazione treni sospesa sulla linea Genova-La Spezia

Vento trascina cabine balneari su binari tra Chiavari e Sestri L.

Genova, 18 ago. (askanews) – Circolazione ferroviaria sospesa dalle 7 e 10 di questa mattina tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia, a causa del maltempo che ha colpito la zona.Il forte vento ha trascinato sulla linea ferroviaria vari materiali provenienti dalle spiagge e dalle zone limitrofe, comprese alcune cabine degli stabilimenti balneari, danneggiando la linea di alimentazione elettrica dei treni.I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono sul posto, insieme con i vigili del fuoco, per le attività di ripristino.Trenitalia ha attivato un servizio bus sostitutivo nel tratto interrotto tra le stazioni di Chiavari, Lavagna, Cavi e Sestri Levante, e personale dedicato all’assistenza è presente nelle principali stazioni.L’allerta meteo gialla per temporali diramata dal centro meteo idrologico di protezione civile della Liguria proseguirà fino alle 15 in tutto il territorio regionale.