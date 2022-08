Giovedì 18 agosto 2022 - 12:24

A Ernesto Olivero il Premio Persona Fraterna 2022

Per la giornata della Pastorale Turismo Diocesi di Lanusei e Nuoro

Roma, 18 ago. (askanews) – Una serata tutta da vivere, da ascoltare e seguire, quella di domani all’Anfiteatro Caritas di Tortolì. La sesta giornata della Pastorale del Turismo della Diocesi di Lanusei e di Nuoro. Emozioni nei racconti, nelle testimonianze di vita e nei filmati che saranno la colonna sonora di momenti significativi, visti i temi trattati e gli ospiti che calcheranno la scena.In programma, a partire dalle 21.00, il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza, curato ogni sera da una comunità della diocesi. Venerdì 19 agosto sarà la volta di Seui. Per il cortometraggio Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Marta Violante presenta Alvurare: ambientato tra Barbagia e Ogliastra, il corto si muove fra diverse vedute del Supramonte, evocando ricordi o sensazioni negli abitanti del luogo o nelle persone di passaggio. Dalla storia all’immaginazione, alla memoria personale, il racconto collettivo enfatizza il protagonismo del paesaggio nella vita di ogni persona.A salire sul palco, sarà poi il fondatore del Sermig – Arsenale della Pace di Torino, Ernesto Olivero, intervistato dalla giornalista Marina Corradi. L’imprenditore del bene, come è stato definito, offrirà la sua personale testimonianza di vita e di fede, le ragioni profonde del suo operato, e riceverà direttamente dalle mani del vescovo Antonello il prestigioso Premio Persona Fraterna 2022.La rassegna. Nei 19 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 22 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione e teatro, vita politica, ambiente universitario, mondo della comunicazione e dello spettacolo, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro arte e la loro fede, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi, perché hanno avviato idee imprenditoriali nuove, rispettose dell’ambiente e della sostenibilità.