Mercoledì 17 agosto 2022 - 14:09

Incendi, Regione Piemonte revoca lo stato di massima pericolosità

"Non sussistono più le condizioni estreme di rischio"

Milano, 17 ago. (askanews) – La Regione Piemonte ha revocato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal 18 agosto 2022, su tutto il territorio regionale. Lo ha comunicato in una nota lo stesso Ente, spiegando che “ad oggi non sussistono più le condizioni estreme di rischio che avevano portato all’emanazione della massima pericolosità, ma, considerato che il problema generale della siccità che ha colpito il territorio piemontese, insieme a buona parte del resto d’Italia, non si può considerare risolto, si invita la popolazione a mantenere un livello di attenzione adeguato nel porre in essere quelle azioni che possono contribuire ad innescare incendi”.L’assessore regionale alla Protezione Civile, Marco Gabusi, “augurandosi che le precipitazioni attese nelle prossime ore non creino danni soprattutto alle coltivazioni, si dichiara soddisfatto per la fine del periodo di massima pericolosità, considerando le molte limitazioni che lo stesso imponeva a molte attività lavorative”.