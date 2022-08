Martedì 16 agosto 2022 - 15:21

Veneto, Zaia: bilancio rigoroso, attento a bisogni veneti

Approvato dalla Giunta regionale

Venezia, 16 ago. (askanews) – “Abbiamo approvato oggi un bilancio rigoroso, attento ai bisogni dei cittadini su tutti i temi, dalla sanità e sociale all’ambiente, e ancora una volta, la tredicesima, tax free. Un bilancio da 17 miliardi di euro, nel quale abbiamo previsto un’ulteriore limatura alla spesa politica pari al 15% e dove confermiamo le partite più importanti in questa non facile fase post covid”. Così il Presidente del Regione del Veneto, Luca Zaia, nel corso dell’odierno punto stampa, ha annunciato l’approvazione delle delibere relative alla manovra di bilancio per il prossimo triennio che sono pronte ora per l’invio alle Commissioni e al Consiglio Regionale.“Siamo preoccupati per l’autunno – ha sottolineato ancora il Governatore del Veneto -. Dobbiamo fare i conti con una difficile congiuntura economica data dal rincaro energetico e dei prezzi, con la guerra che sta pesando e con il limbo governativo. Contiamo che in autunno potremo confrontarci con un nuovo governo sul disavanzo della spesa sanitaria dovuta al Covid. Ricordo che in Veneto abbiamo speso un miliardo e mezzo di euro per far fronte al virus”.“Questo non è un bilancio da campagna elettorale – ha concluso il Presidente del Veneto -. Lo facciamo ogni anno perché noi stiamo lavorando come un’azienda. È un bilancio rigoroso impostato secondo una importante ottica di pianificazione. Siamo i primi ad approvarlo a livello nazionale con l’obiettivo di arrivare a discuterlo in Consiglio regionale entro i primi giorni di novembre”.