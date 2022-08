Martedì 16 agosto 2022 - 15:47

Toscana, attivata Colonna mobile dopo nubifragio Bagno a Ripoli

Per operazioni di pulizia e ripristino

Firenze, 16 ago. (askanews) – La Protezione civile regionale ha attivato la Colonna mobile grazie all’ausilio dei volontari del centro intercomunale di Bagno a Ripoli e della Città metropolitana di Firenze. La Colonna interverrà nelle operazioni di pulizia e ripristino della zona di Grassina e delle aree limitrofe colpite dal nubifragio di ieri sera. Dal primo pomeriggio sono impegnati, insieme a 10 squadre di volontari che spaleranno e pomperanno via l’acqua, un autocarro e tre bobcat, piccole pale meccaniche su ruota, utili a liberare velocemente i siti interessati dai detriti. Gli interventi sono coordinati dal Centro Operativo Comunale (COC) di Bagno a Ripoli in cui sono presenti tutte le componenti di Protezione Civile.Intanto la sala operativa del 112, il Numero unico europeo per le emergenze, ha comunicato come durante il nubifragio siano giunte alla sala operativa ben 4.039 chiamate, di cui l’85% dalla provincia di Firenze, l’area maggiormente colpita. Chiamate che si sono trasformate in 240 richieste di intervento. In particolare i soccorsi sono stati impegnati nella svuotatura di cantine e altri locali sommersi, nell’affrontare i dissesti statici e altri danni provocati dall’acqua, nel rimuovere alberi e rami pericolanti. Interventi di carattere minore e senza rischi per l’incolumità delle persone. Il NUE 112 Toscana ha gestito questo evento straordinario in stretta sinergia con la centrale gemella Marche-Umbria, con sede ad Ancona.