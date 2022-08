Martedì 16 agosto 2022 - 15:06

Aumentano ancora in Italia i casi di vaiolo delle scimmie

Più 18 in pochi giorni

Roma, 16 ago. (askanews) – Salgono a 662 in Italia i casi di vaiolo delle scimmie, secondo i dati diffusi oggi dal ministero della salute: 18 in più rispetto alla rllevazione del 12 agosto.I casi collegati a viaggi all’estero sono 185. L’età mediana dei pazienti è di 37 anni con un range fra 18 e 71. Dieci le pazienti di sesso femminile mentre i maschi sono 652.La maggior parte dei casi sono stati riscontrati in Lombardia: 291 (+8 dall’ultima rilevazione), seguita dal Lazio con 121 (+3), quindi il Friuli Venezia Giulia con 70 casi (+1), il Veneto con 46 (+2), la Toscana con 31 (+1). 25 casi in Piemonte, 21 in Campania, 14 in Puglia e 13 in Liguria. Sotto i 10 i casi registrati nelle altre regioni. Nessun caso riscontrato in Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d’Aosta.Mpd/Int2