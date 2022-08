Domenica 14 agosto 2022 - 13:01

Sarà un Ferragosto bagnato al Nord e caldo al Sud

In arrivo una nuova crisi dell'Estate a Ferragosto come non avveniva da anni

Roma, 14 ago. (askanews) – Sarà un Ferragosto 2022 bagnato al Nord e caldo al Sud secondo quanto previsto dai meteorologi.Secondo le previsioni, infatti, è in arrivo una nuova crisi dell’Estate a Ferragosto come non avveniva da anni, l’alta pressione si ritirerà verso Sud e per domani sono attesi dei temporali che potrebbero interessare, a macchia di leopardo, molti tratti del Nord e del Centro. Si tratterà di fenomeni brevi a tratti intensi che lasceranno però spazio anche ad ampi momenti soleggiati; il tempo pienamente bello sarà relegato al meridione, dopo i nubifragi dei giorni scorsi.Da martedì irromperà dal nordafrica la sesta ondata di calore verso il Centro-Sud con picchi di 40-42°C, localmente anche superiori nelle zone interne delle Isole Maggiori.Ma non finisce qui. Mentre al Centro-Sud faremo i conti con nuove condizioni afose ed opprimenti, al Nord potremo assistere ad una Rottura dell’Estate più decisa da metà settimana, come accadeva negli anni ’80-’90: sono previsti nubifragi e calo termico da mercoledì con interessamento maggiore dei settori adiacenti alle zone alpine e prealpine. In seguito questa Rottura dell’Estate anticipata potrebbe interessare anche il Centro.Fino a qualche anno addietro la rottura dell’Estate avveniva quasi sempre a metà Agosto ma negli ultimi anni l’anticiclone ha spesso dominato il tempo italiano con sole e caldo almeno fino alla prima decade di settembre. Quest’anno è iniziato con un’ondata di caldo anomalo per Capodanno, è proseguito con l’assenza delle nevicate in montagna durante l’inverno e con pochissime piogge in primavera e ciò ha fatto si che questo sia, finora, l’anno più secco dal 1800.Nel dettaglio, Ilmeto.it prevede per Ferragosto: al mattino qualche piovasco sparso su Liguria, Alta Toscana, Alpi e Prealpi, nel pomeriggio acquazzoni più diffusi al Nord e localmente in estensione dalla Toscana verso Umbria, Lazio, Sardegna e nord Marche. Al Sud giornata splendida con caldo in moderato aumento.Red/Gca