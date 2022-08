Sabato 13 agosto 2022 - 07:10

Turismo, al via il progetto Torrita di Siena Living Responsible

Per ridurre l'impatto ambientale del turismo

Roma, 13 ago. (askanews) – È volta a ridurre l’impatto ambientale del turismo la strategia che il Comune di Torrita di Siena ha deciso di attuare attraverso “Torrita di Siena Living Responsible”, un progetto nato per sensibilizzare le strutture ricettive e le aziende agricole a promuovere, nella loro attività, uno stile di vita rispettoso dell’ambiente e delle risorse naturali proprie del territorio.All’unanimità, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, è stato deliberato un atto di indirizzo per gli operatori locali, i quali, informandosi e indicando ai propri clienti alcune giuste pratiche di comportamento, possono così fare la propria parte nella lotta al cambiamento climatico, consapevoli che anche il loro contributo è utile alla causa.Le linee guida indicate nel documento sono una serie di iniziative in cui coinvolgere i clienti, si va dal risparmio dei consumi di energia e acqua – per esempio proponendo un uso responsabile dell’aria condizionata e di non far cambiare quotidianamente asciugamani e lenzuola – alla stagionalità dei prodotti alimentari serviti; ma anche consigli pratici che il personale può seguire per un’accorta gestione di ambienti come piscina, lavanderia e SPA; infine suggerimenti di come comunicare al meglio la politica ambientale adottata e presentarla quale valore aggiunto della propria azienda.La proposta è arrivata in sala consiliare dopo essere stata condivisa con le associazioni di categoria e l’intera commissione per le attività produttive. È proprio l’assessora alle attività produttive Laura Giannini a commentare l’azione intrapresa: “Torrita di Siena Living Responsible non vuole essere un regolamento, ma un invito. Questa amministrazione ritiene che il contrasto all’emergenza climatica debba cominciare a livello locale e perciò intende stimolare le strutture ricettive sul territorio comunale a fare propri i valori di un turismo etico, da trasmettere agli ospiti insieme alla bellezza dei luoghi che li accolgono”.Con questo recente progetto, realizzato con l’ausilio operativo di Torrita di Siena Living, il Comune di Torrita di Siena porta avanti l’impegno a favore della sostenibilità ambientale che già promuove attraverso l’adesione alla Comunità del Cibo della Valdichiana e l’organizzazione dell’evento Torrita Biodiversità – Festa dell’Agri Cultura, la cui prossima edizione è in programma il 17 e il 18 settembre.