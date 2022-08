Sabato 13 agosto 2022 - 13:37

Soldi e Fuortes (Rai): Angela modello esemplare di servizio pubblico

"Per titolo suo prossimo SuperQuark scelse 'Prepararsi al futuro'"

Milano, 13 ago. (askanews) – “‘Prepararsi al futuro’ è il titolo scelto da Piero Angela per la prossima edizione del suo Superquark. Novantatré anni di età, maestro nella divulgazione scientifica, manteneva intatta curiosità di un bambino che scopre il mondo. Al suo entusiasmo per la conoscenza e per la scoperta, la Rai e l’Italia intera devono molto. Le sue trasmissioni hanno saputo raccontare a tutti in modo semplice e affascinante argomenti complessi, aspetti del sapere che in passato erano riservati alle fasce più istruite della popolazione. Piero Angela nella sua lunga attività per la Rai, ha mostrato come si possa fare un uso alto e insieme popolare del mezzo televisivo, realizzando un modello esemplare di servizio pubblico. Sperimentatore di tecniche televisive all’avanguardia, era amatissimo in azienda per professionalità e dedizione al lavoro. Sapeva valorizzare il contributo di ognuno, consapevole che la televisione richiede gioco di squadra”. Lo hanno dichiarato in una nota la presidente della Rai, Marinella Soldi, e l’amministratore delegato dell’azienda, Carlo Fuortes, commentando la scomparsa, la notte scorsa, del celebre giornalista.