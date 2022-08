Sabato 13 agosto 2022 - 18:59

Covid, oggi in Abruzzo 809 positivi, 687 guariti e due decessi

Continuano a diminuire i ricoverati in area medica

Pescara, 13 ago. (askanews) – Oggi in Abruzzo sono 809 i nuovi positivi, sono stati eseguiti inoltre 883 tamponi molecolari e 4.591 test antigenici. Ci sono altri 2 deceduti (di 77 e 84 anni). I nuovi guariti sono, invece, 687. Ci sono, invece, 119 attualmente positivi in più rispetto a ieri e complessivamente 25.371. Sono poi 223 ricoverati in area medica (-7) e 9 in terapia intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (135), Chieti (180), Pescara (204), Teramo (209), fuori regione (34), in accertamento (46).