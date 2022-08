Sabato 13 agosto 2022 - 17:30

Angela, Usigrai: onorarlo con risorse per divulgazione scientifica

"E la lotta alla disinformazione e alle fake news"

Milano, 13 ago. (askanews) – “Qualsiasi ricordo di Piero Angela rischia di essere riduttivo rispetto a tutto quello che ha realizzato nel corso della sua lunghissima carriera come giornalista e divulgatore scientifico della Rai. ‘Penso di aver fatto la mia parte’, ha scritto in un messaggio di saluto diffuso dalla redazione di Superquark, poi l’appello: ‘Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese’. In un tempo segnato dalla pandemia e dagli effetti dei cambiamenti climatici, raccogliere il testimone lasciato da Piero Angela non è facile: serve un rinnovato impegno della Rai in idee e risorse da destinare alla divulgazione dei temi della ricerca scientifica e alla lotta a disinformazione e fake news. Su questi fronti le giornaliste e i giornalisti della Rai sono pronti a fare la propria parte”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’esecutivo dell’Usigrai in merito alla scomparsa del celebre giornalista.