Sabato 13 agosto 2022 - 15:39

Angela, De Santis-Teodoli (RaiCom): straordinario talento e pioniere

Presidente e ad: ha incarnato la missione del servizio pubblico

Milano, 13 ago. (askanews) – “Uno straordinario talento giornalistico, una ricca cultura, l’inesauribile curiosità di chi non si accontenta delle prime impressioni. Con queste qualità si è imposto come il principale interprete e maestro della divulgazione scientifica televisiva italiana”. E’ quanto hanno dichiarato Teresa De Santis e Angelo Teodoli, presidente e amministratore delegato di RaiCom ricordando la figura di Piero Angela, scomparso a 93 anni.“Voce e volto di primo piano della radio e poi della tv, ha saputo innovare la comunicazione della scienza e della tecnologia portando per mano generazioni di Italiani attraverso le trasformazioni degli ultimi decenni” hanno aggiunto De Santis e Teodoli, concludendo “un indimenticabile pioniere, che ha saputo incarnare le migliori qualità e la stessa missione del servizio pubblico radiotelevisivo”.