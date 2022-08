Sabato 13 agosto 2022 - 13:19

Angela, Bianchi: ha fatto tanto per Italia, gli dobbiamo tutti molto

Ministro: ha messo amore per conoscenza e divulgazione al primo posto

Milano, 13 ago. (askanews) – “Dobbiamo tutti tantissimo a Piero Angela. Se ne va un uomo che ha messo sempre l’amore per la conoscenza e la sua divulgazione al primo posto. Ha fatto tanto per il suo Paese, per i nostri ragazzi. Davvero grazie e un forte abbraccio alla sua famiglia”. E’ quanto ha scritto su Twitter il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, commentando la scomparsa del celebre giornalista, avvenuta la notte scorsa a 93 anni.