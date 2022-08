Venerdì 12 agosto 2022 - 17:26

Covid, Rezza: tasso incidenza e ricoveri in calo ma virus circola

"Servono prudenza e quarta dose soprattuto per over-60 e fragili"

Milano, 12 ago. (askanews) – “Continua a diminuire il tasso di incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese e l’incidenza questa settimana raggiunge i 365 casi per 100mila abitanti. Anche l’Rt mostra una tendenza alla discesa: siamo ormai a 0,81, quindi ben al di sotto dell’unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 13 e al 3,2%, quindi non si assiste ad alcuna congestione delle strutture sanitarie. Il virus però continua a circolare ed è bene sempre fare un richiamo alla prudenza e alla responsabilità, soprattutto in presenza di grandi aggregazioni. E ricordiamo che è possibile effettuare la quarta dose, soprattutto agli over-60 e alle persone fragili per evitare le conseguenze più gravi della malattia”. Lo ha detto il direttore Prevenzione del ministero della Saltute, Giovanni Rezza, commentando in un videomessaggio i dati del monitoraggio periodico del virus.