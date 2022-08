Venerdì 12 agosto 2022 - 17:07

Covid, in Italia 26.693 nuovi casi e 152 morti. Tasso positività: 15%

Aumentano decessi ma prosegue il calo di contagi e di ricoveri

Milano, 12 ago. (askanews) – Nelle ultime 24 ore in Italia, si registrano 26.693 nuovi positivi al Covid-19 contro i 28.433 di ieri. I tamponi processati sono stati 177.819 (ieri erano stati 189.141), con un tasso di positività che rimane stabile al 15%. I decessi sono stati 152 (in crescita rispetto a ieri che erano stati 130) che portano il totale da inizio pandemia a 173.853. Prosegue anche il calo dei ricoverati nelle terapie intensive (-15, attualmente i pazienti in cura sono 306) e quelli nei reparti dedicati (-315, con 8.043 pazienti ancora ricoverati). Il numero dei guariti è di 51.821. E’ quanto risulta dal bollettino diffuso quotidianamente dal ministero della Salute.