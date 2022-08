Giovedì 11 agosto 2022 - 13:19

Maltempo Campania:prorogata allerta meteo gialla anche per domani

Previsti temporali e piogge

Napoli, 11 ago. (askanews) – È attualmente in vigore sulla Campania un’allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido fino alle 21 di oggi. La perturbazione insisterà ancora sulla regione. La protezione civile della regione Campania ha, infatti, emanato un nuovo avviso di criticità di colore Giallo per piogge e temporali per la giornata di domani sulla Campania, ad esclusione delle zone 1 (Piana Campania, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 2 (Alto Volturno e Matese). L’avviso sarà valido dalle 8 alle 20 di venerdì 12 agosto sulle zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento).