Giovedì 11 agosto 2022 - 15:53

Maltempo: ancora piogge e temporali sulle regioni meridionali

Allerta gialla in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Roma, 11 ago. (askanews) – Pioggia e maltempo al Sud con allerta gialla in cinque regioni. Una vasta area di bassa pressione, centrata sull’Europa orientale, determina condizioni di instabilità anche sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni meridionali, con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose.Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal mattino di domani, venerdì 12 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 12 agosto, allerta gialla in Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e parte della Campania.