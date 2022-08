Giovedì 11 agosto 2022 - 15:32

Lazio, D’Amato: i casi sono ancora in calo, il valore rt stabile

2.361 i nuovi positivi

Roma, 11 ago. (askanews) – “Oggi nel Lazio su 3.923 tamponi molecolari e 17.461 tamponi antigenici per un totale di 21.384 tamponi, si registrano 2.361 nuovi casi positivi (-54), 14 decessi (+4), 854 ricoverati (-39), 56 terapie intensive (-1) e +5.787 guariti. Il rapporto tra positive e tamponi e all’11% e i casi a Roma città sono a quota 1.042”. Come spiegato dall’assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D’Amato “continua la discesa del numero dei casi su base settimanale e l’incidenza scende a 387 per 100 mila abitanti (la scorsa settimana era 556) mentre il valore RT è stabile a 0.88”.