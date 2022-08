Giovedì 11 agosto 2022 - 15:10

Fp Cgil, sale tensione nelle carceri laziali, sistema al collasso

Dopo rivolta a Rebibbia e rissa a 'Casal del Marmo'

Roma, 11 ago. (askanews) – È sempre più preoccupante la situazione precaria nelle carceri laziali, dove si continuano a registrare eventi critici che compromettono l’ordine, la sicurezza e l’incolumità psico-fisica dei poliziotti penitenziari.L’ennesima denuncia arriva dalla categoria FP della CGIL Roma Lazio, attraverso Giancarlo Cenciarelli e Ciro Di Domenico che condannano fermamente questi gravi episodi. “Nei giorni scorsi – affermano i due sindacalisti – si è verificata una sommossa al penitenziario Rebibbia NC, con preoccupanti disordini; mentre ieri sera, presso l’Istituto Penale per Minorenni ‘Casal del Marmo’ si è consumata una significativa rissa tra bande. Il sistema penitenziario italiano è inevitabilmente al collasso – conclude il leader nazionale Mirko Manna – Politica ed Istituzioni non possono trattare superficialmente la gestione delle carceri, senza prevedere alcuna tutela per le donne ed uomini della Polizia Penitenziaria. È una debacle, il nuovo Governo, indipendentemente dalla compagine esecutiva, dia seria un cambio di rotta, prima che sia troppo tardi”.