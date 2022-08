Boschi a fuoco nel comune di Bagni di Lucca in Toscana

Giovedì 11 agosto 2022 - 12:34

Firenze, 11 ago. (askanews) – Bruciano i boschi fra Limano e Vico Pancellorum nel comune di Bagni di Lucca (Lucca). L’incendio è iniziato nel pomeriggio di domenica a causa di un breve temporale che ha scaricato due fulmini sulla montagna, provocando due incendi distinti che nella tarda serata erano stati messi sotto controllo dagli operai forestali della Unione Comuni della mediavalle, con l’aiuto di due elicotteri. Purtroppo le caratteristiche della zona, molto impervia, non hanno consentito una minuziosa opera di bonifica e l’incendio si è ravvivato nelle giornate successive, percorrendo ad oggi circa 60 ettari.Più di 50 le squadre di volontariato antincendi e operai forestali che si sono alternati giorno e notte nello spegnimento del fronte di fiamma, che nonostante tutto ha avanzato aiutato nella sua propagazione anche dal vento da nord-est e dalla bassa umidità.Ulteriori squadre, anche da fuori provincia, sono in arrivo per cercare di realizzare delle lunghe staccate con rastri, motoseghe e attrezzature manuali, così da sottrarre combustibile alle fiamme e provocarne lo spegnimento.Le condizioni meteo saranno ancora favorevoli alla propagazione degli incendi boschivi su tutto il territorio regionale ed è indispensabile porre la massima attenzione qualsiasi sia il tipo di attività che svolgiamo all’aperto.