Giovedì 11 agosto 2022 - 11:23

A causa del maltempo al Sud è allerta gialla in 5 regioni

In Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia

Milano, 11 ago. (askanews) – Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia in allerta gialla. Il maltempo non offre tregue in questa estate degli estremi. Interessate dalla possibilità di forti rovesci e grandinate le zone interne e montuose. Ancora piogge e temporali al Sud, secondo il dipartimento della Protezione civile, che avverte: i temporali sono fenomeni intensi e veloci; la localizzazione e la tempistica di questi eventi, nella maggior parte dei casi, è impossibile da determinare nel dettaglio con un grande anticipo.Intanto in Irpinia si continua a spalare dopo il fiume di fango che in seguito alle forti piogge ha invaso le strade trascinando numerose auto in sosta.Secondo World Meteorological Organization a livello globale abbiamo avuto il terzo luglio più caldo mai registrato, con intense ondate di calore che hanno colpito parti d’Europa. Luglio 2022 è stato anche più secco della media. Per il dipartimento della Protezione civile la siccità ha interessato particolarmente diverse località, compresa la Pianura Padana.Cgi/Int13