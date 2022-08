Mercoledì 10 agosto 2022 - 17:16

Scuola, Zaia: 128,6 mln dal Pnrr “sono finestra per il futuro”

"Ogni euro va speso per i ragazzi"

CONDIVIDI SU:





















Venezia, 10 ago. (askanews) – “Questi fondi sono una finestra sul futuro, un vero investimento solido che possiamo fare per i nostri ragazzi in un comparto, quello dei giovani, di cui questo Paese spesso si dimentica. Vigileremo attentamente che ogni euro venga speso in maniera veramente utile e dedicata i ragazzi”. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione allo stanziamento di 126,8 milioni di euro dedicato alle scuole del Veneto nell’ambito del “Piano Scuola 4.0” del Ministero dell’Istruzione, legato al Pnrr di innovazione didattica, annunciato oggi dal Ministro dell’Istruzione. Per il Veneto lo stanziamento prevede 96,9 milioni per “Next generation classrooms”, le classi innovative, e 29.9 milioni per “Next generation labs”, gli spazi per le professioni digitali del futuro.“Ciò di cui il nostro Paese si dimentica spesso – aggiunge il Governatore – è la necessità che i giovani vengano accompagnati verso il futuro, in un mondo che viaggia a velocità esponenziali e richiede azioni tempestive e appropriate. Un Paese che non sta al passo con questi ritmi – dice il Presidente Veneto – e non mette i nostri giovani in grado di competere alla pari con i loro coetanei stranieri, in realtà li lascia fuori dal mercato. Ben venga quindi questo stanziamento del Pnrr – conclude – nella speranza che sia il primo di una lunga serie”.