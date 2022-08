Mercoledì 10 agosto 2022 - 16:28

R. Lombardia: 11 casi di West Nile virus, di cui quattro gravi

In tutte le provincie, tranne Monza, Lecco, Bergamo e Sondrio

Milano, 10 ago. (askanews) – “I casi confermati di West Nile virus aggiornati all’8 agosto in Regione Lombardia sono 11. Tra questi quattro casi neuroinvasivi (casi gravi con paziente ricoverato con sintomatologia neurologica, ad esempio meningoencefalite), tre febbri (casi non gravi, il sintomo rilevante è la febbre) e quattro donatori (riscontrati casi in donatori asintomatici identificati tramite screening sulle sacche di sangue)”. Lo ha riferito in una nota Regione Lombardia che, con la vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti, ha precisato che “in Regione Lombardia è presente un sistema integrato umano-veterinario di sorveglianza sulla circolazione del virus del Nilo occidentale: vengono infatti monitorate sia le infezioni nelle zanzare (sorveglianza entomologica), sia negli equidi, sia negli uccelli e ovviamente i contagi negli uomini”. “Un sistema efficace – ha concluso – che ci consente di monitorare costantemente e dettagliatamente la situazione”.Il “West Nile Virus”, o “virus del Nilo Occidentale”, è un Arbovirus che può infettare l’uomo a seguito della puntura di zanzara infetta. L’infezione umana è in oltre l’80% dei casi asintomatica; nel restante 20% circa dei casi i sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale. Nell’0,1% di tutti i casi, l’infezione virale può provocare sintomatologia neurologica del tipo meningite, meningo-encefalite. Le diagnosi nei casi umani sono state confermate dai due laboratori di riferimento, l’IRCCS di Pavia e l’ASST FBF-Sacco di Milano. Non esiste una terapia specifica e, nei casi gravi, è esclusivamente di supporto. Regione Lombardia raccomanda quindi “di adottare tutte le misure di prevenzione per evitare le punture di zanzare: possono essere utilizzati repellenti quando si soggiorna all’aperto; insetticidi e zanzariere per gli ambienti chiusi”.Alcuni semplici interventi possono essere efficaci a ridurre la diffusione della zanzara: in orti e giardini, è utile coprire con coperchi ermetici, teli di plastica o zanzariere ben tese, tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell’acqua piovana da irrigazione (cisterne, secchi, annaffiatoi, bidoni e bacinelle). In cortili e condomini è importante pulire un paio di volte all’anno tombini e pozzetti, applicare una zanzariera a maglia fine sopra il tombino per impedire alle zanzare di deporvi le uova, durante la stagione umida, trattare ogni 15 giorni circa i tombini e le zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi. Ed ancora, nelle grondaie, verificare che siano pulite e non ostruite, nei cimiteri introdurre il prodotto larvicida nei vasi di fiori freschi o sostituirli con fiori secchi o di plastica. Nei sottovasi è utile non far ristagnare acqua al loro interno e, se possibile, eliminarla, infine negli abbeveratoi di animali è necessario cambiare quotidianamente l’acqua e lavarli con cura.La Regione raccomanda inoltre ai Comuni “di mantenere alta l’attenzione alle misure di prevenzione in particolare la comunicazione ai cittadini e agli amministratori di condominio sulle buone pratiche da utilizzare e l’attività di manutenzione ordinaria (sfalcio d’erba e attività larvicida per tombini)”.