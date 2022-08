Mercoledì 10 agosto 2022 - 09:58

Floridia: al via piano scuola 4.0, stanziati oltre due miliardi

"Fondi Pnrr per trasformare 100mila classi in spazi innovativi"

Milano, 10 ago. (askanews) – “Prende il via il Piano Scuola 4.0, un programma di innovazione didattica che, attraverso i fondi del PNRR, consentirà di trasformare 100 mila classi tradizionali in nuovi spazi innovativi e laboratori dedicati alle professioni digitali del futuro. Un finanziamento che ammonta a 2,1 miliardi di euro, con una riserva del 40% a favore degli istituti scolastici delle Regioni del Mezzogiorno. Un intervento concreto che trasformerà profondamente la scuola italiana, rivoluzionando i processi di apprendimento delle nostre studentesse e dei nostri studenti, all’insegna della tecnologia e dell’innovazione”. Lo ha annunciato in una nota la sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.“Questo piano è suddiviso in due azioni” ha proseguito Floridia, spiegando che “la prima è denominata ‘Next generation classrooms 100mila classi innovative’ e prevede che ciascuna scuola del primo e del secondo ciclo potrà trasformare almeno la metà delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica con un finanziamento complessivo di 1 miliardo e 296 milioni. La seconda – ha concluso la sottosegretaria – si chiama ‘Next generation labs, gli spazi per le professioni digitali del futuro’, e si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado per realizzare laboratori in grado di sviluppare competenze digitali”.