Mercoledì 10 agosto 2022 - 16:17

Covid: 31.703 contagi e 145 morti. Tasso di positività al 15,7%

Ricoveri in calo: -10 in terapia intensiva e -224 negli altri reparti

Milano, 10 ago. (askanews) – Calano i casi di Covid 19 in Italia: sono infatti 31.703 i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore, in discesa rispetto ai 43.084 casi registrati ieri. Scende anche il numero dei morti: 145 quelli fatti registrare oggi (contro i 177 di ieri), cifra che fa salire a 173.571 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia.Stando a quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute, il tasso di positività (calcolato sulla base dei 201.509 tamponi processati) è al 15,7%, quasi la stessa percentuale registrata ieri (15,8%)Diminuisce ancora la pressione sul sistema ospedaliero: il numero dei ricoveri in terapia intensiva scende a 321( 10 meno di ieri) e risultano in calo anche i posti letto occupati nei reparti ordinari: 8.592 in tutto, con 224 ricoverati in meno nel giro di 24 ore.