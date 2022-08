Martedì 9 agosto 2022 - 17:11

Vaiolo delle scimmie, aumentano a 599 i casi in Italia (+54)

Il ministero della Salute: 169 contagi legati a viaggi all'estero

Milano, 9 ago. (askanews) – Sale a 599 il numero dei casi di vaiolo delle scimmie accertati in Italia. Secondo quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute, sono 54 i contagi in più rispetto all’ultima rilevazione. I casi collegati ai viaggi all’estero ammontano a 169. Il vaiolo delle scimmie colpisce soprattutto donne (509 contagi contro 9) e chi è malato ha un’età compresa tra i 20 e i 71 anni (per una media 37 anni la media).La Regione con il maggior numero di contagi è la Lombardia con 265 casi di vaiolo delle scimmie, seguita da Lazio (114) ed Emilia Romagna (65). In quarta posizione il Veneto (42 casi) e poi ancora il Piemonte (22) e la Campania (18). Zero contagi in Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d’Aosta.fcz/Int2