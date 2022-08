Martedì 9 agosto 2022 - 17:54

Nuovo incendio sul Carso: in azione vigili del fuoco e Canadair

A San Dorligo della Valle: operazioni difficili per il vento forte

Milano, 9 ago. (askanews) – Un nuovo incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio sull’altopiano del Carso. Le fiamme, fanno sapere i vigili del fuoco, hanno colpito una vasta area boschiva in località Prebenico, nel comune di San Dorligo della Valle, nel Triestino. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco di Trieste con tutte le squadre provinciali, supportate anche da rinforzi arrivati da Gorizia, Udine e Pordenone.Le operazioni sono rese particolarmente difficili dalla vegetazione carica di resina e dal forte vento. Sul posto sono intervenuti anche 7 velivoli: un canadair arrivato dalla base di Roma Ciampino, un elicottero del reparto volo di Venezia, due elicotteri per l’antincendio regionale e 3 velivoli antincendio giunti dalla Slovenia. In supporto al personale regionale il Centro Operativo Nazionale ha disposto l’invio di 3 moduli delle Colonne Mobili Nazionali in assetto AIB (Antincendio Boschivo) dal Veneto e dell’Emilia Romagna.