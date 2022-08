Martedì 9 agosto 2022 - 16:13

Gardaland Resort_primo bilancio, bene nonostante il caldo

Col ritorno stranieri si confida di tornare a livelli pre-covid

Milano, 9 ago. (askanews) – Nonostante il grande caldo, si registra una gran voglia di divertimento tra i visitatori di Gardaland Resort che prosegue una stagione iniziata con successo: ottimi gli afflussi nel Parco e a Legoland® Water Park Gardaland.“Quest’anno la stagione è iniziata in primavera – afferma l’Amministratore Delegato Sabrina De Carvalho – e questo ci ha consentito di accogliere i visitatori provenienti da tutt’Italia, che sono il 75%, ma registriamo anche, con soddisfazione, il ritorno dei turisti stranieri, principalmente tedeschi, austriaci e svizzeri per il rimanente 25%”.“Da metà giugno, in particolare, con l’apertura del Parco fino alle 23, stiamo registrando un’occupazione pari al 100% a Legoland Water Park.” continua De Carvalho.Per tutta l’estate, con Gardaland Night is Magic il Parco prolunga l’apertura fino alle ore 23:00 così da permettere ai Visitatori di continuare a vivere le emozioni delle attrazioni e degli show in un’atmosfera ancora più suggestiva.All’interno del Parco via libera alla fantasia e ai sogni iniziando dalle aree pensate per i piccoli di casa come Fantasy Kingdom alle attrazioni più adrenaliniche.“Se già la scorsa estate avevamo raggiunto il 90% degli ingressi che registravamo nel 2019, per la stagione in corso siamo decisamente fiduciosi e contiamo di tornare – a fine stagione 2022 – ai livelli pre pandemia.” commenta l’AD De Carvalho.Le attrattive del Resort però non finiscono qui! I tre hotel, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel, sono sempre pronti ad accogliere gli Ospiti per prolungare anche di notte la magia del Parco. Fino all’11 settembre l’orario di apertura di Gardaland Park sarà dalle 10:00 alle 23:00, tutti i giorni. Legoland® Water Park Gardaland è aperto dalle 10:00 alle 19:00.