Martedì 9 agosto 2022 - 12:40

Fedriga: in Friuli Venezia Giulia nel 2023 nascerà Its Academy

"Un ponte che lega scuola e impresa"

Trieste, 9 ago. (askanews) – A partire dal 2023 in Fvg nascerà Its Academy. Lo annuncia Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Fvg. “Un ponte che lega scuola e impresa per soddisfare la forte richiesta, da parte degli operatori del turismo e della ristorazione, di figure altamente formate tra camerieri, cuochi e manager in grado di parlare più lingue e con capacità gestionali e digitali”, sottolinea Fedriga.I corsi di diploma saranno due: il primo a Udine, rivolto alla ristorazione, mentre il secondo a Trieste, per la parte dell’ospitalità. “Oggi, rispetto al passato, c’è bisogno infatti di una formazione sempre più puntuale e in grado di dare risposte concrete alle richieste del mercato – sottolinea il presidente -. Its Academy rappresenta un’opportunità per tutti i diplomati degli Istituti Tecnici Superiori che potranno specializzarsi ed avere anche la possibilità di lavorare nel nostro bellissimo territorio”.