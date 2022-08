Martedì 9 agosto 2022 - 10:05

Anpi: morto Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d’Italia

"Grande matematico romano ci ha lasciato stanotte". Aveva 103 anni

Milano, 9 ago. (askanews) – “Con grande dolore informiamo che ci ha lasciati un grande uomo, un grande amico, un grande esempio. Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d’Italia, il grande matematico, è morto stanotte”. Lo ha reso noto la presidenza dell’Anpi provinciale di Roma. Fiorentini, aveva 103 anni, ed era stato “l’uomo che comandò il Gruppo di Azione Patriottica “Antonio Gramsci”, operante nel centro di Roma, che durante i nove mesi di occupazione nazista della capitale sbaragliò, con le sue compagne e i suoi compagni, tre battaglioni nemici in pieno centro in pieno giorno, conquistando al mondo l’ammirazione per il combattente italiano e per la Resistenza antifascista italiana”.Il matematico e accademico italiano è stato anche “l’uomo delle quattro evasioni da altrettante carceri nazifasciste”, e dopo la Liberazione di Roma “l’agente dell’Oss (l’Office of strategic services, uno dei servizi segreti statunitensi, ndr) decorato dagli alleati e lo scienziato autodidatta che fu professore nei licei della periferia romana lasciando anche li tanti ricordi della sua potente e straordinaria umanità, e quindi professore universitario, che innovò la matematica e la geometria”.“Fu sempre a fianco della sua Lucia, la valorosa partigiana che fu sua moglie, che conobbe durante la Resistenza e che restò la donna della sua vita” continua l’Associazione nazionale partigiani d’italia, concludendo “alla figlia Claudia e al nipote Suriel, che gli sono stati accanto fino alla fine donandogli serenità, va il nostro grande affettuoso abbraccio”.