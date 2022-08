Lunedì 8 agosto 2022 - 13:04

Allarme incendi nel Savonese: cittadini evacuati, chiuso l’aeroporto

Abitazioni travolte dalle fiamme e circolazione interrotta

Milano, 8 ago. (askanews) – E’ ancora allarme incendi nel Savonese: da circa 36 ore, fanno sapere i vigili del fuoco, un incendio boschivo interessa le zone di Albenga e Arnasco. Durante la notte tutte le squadre del Comando di Savona, supportate da 38 unità giunte in rinforzo dalle sedi di Genova, Piacenza, Torino, Cuneo e Bergamo, hanno tentato di contrastrare il rogo alimentato dal forte vento di maestrale nella zona in cui operano anche due velivoli Canadair della flotta aerea nazionale.Secondo quanto riferito dalla Regione Liguria, L’aeroporto di Villanova di Albenga resta chiuso, tanto che nella notte 70 persone residenti nella zona attorno allo scalo sono state evacuate. Al momento la circolazione lungo l’Aurelia Bis tra gli svincoli di Albenga e di Alassio risulta interrotta. La situazione è problematica lungo tutta la strada provinciale 453, in particolare tra Borgo Verde e Marina Verde, dove vi sono molte case minacciate dal fuoco.Le fiamme hanno travolto alcune abitazioni lasciate vuote in località Coasco. Particolarmente critica la situazione in località Borgoverde dove le fiamme hanno interessato palazzina in località Borgoverde richiedendo l’intervento di altre 2 due squadre per un totale di altri 18 vigili del fuoco.