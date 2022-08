Domenica 7 agosto 2022 - 08:51

Lazio, vasto incendio nel parco regionale Bracciano-Martignano

Coinvolti circa 27 ettari

Roma, 7 ago. (askanews) – Un vasto incendio ha colpito duramente il territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, partito ad Oriolo Romano (Viterbo) in Via di Monte Raschio, ha coinvolto circa 27 ettari di cui 21 ricompresi nel perimetro dell’area naturale protetta, colpito pesantemente il rimboschimento di conifere, ma per 5 ettari anche la faggeta, patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO. Lo si legge in un comunicato dell’ufficio Comunicazione, Educazione Ambientale e Promozione dello stesso Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.