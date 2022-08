Sabato 6 agosto 2022 - 16:55

Covid: 35.004 contagi e 158 morti. Tasso di positivitò scende al 15,3%

In calo ricoveri: -15 in terapia intensiva e -369 negli altri reparti

Milano, 6 ago. (askanews) – Sono 35.004 i nuovi casi di Covid 19 accertati in Italia nelle ultime 24 ore, con un ulteriore calo rispetto ai 38.219 registrati di ieri. In flessione a 158 anche il numero dei morti (contro i 177 di ieri), cifra che fa salire a 173.062 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia.Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute, il tasso di positività (calcolato sulla base dei 229.180 tamponi processati) scende al 15,3%, in flessione rispetto al 17,1% di ieriDiminuisce anche la pressione sul sistema ospedaliero: il numero dei ricoveri in terapia intensiva cala a 366 (15 meno di ieri) e risultano anche in diminuzione i posti letto occupati nei reparti ordinari: 9.028 in tutto con 369 ricoverati in meno nel giro di 24 ore.