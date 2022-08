Venerdì 5 agosto 2022 - 21:29

Vaiolo scimmie, ministero assegna prima tranche vaccini a 4 Regioni

Quelle con più casi: Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto

Milano, 5 ago. (askanews) – “A seguito dell’arrivo della prima tranche di donazione del vaccino antivaiolo Jynneos da parte della Commissione Europea, si rende necessario un piano di distribuzione delle dosi disponibili. In questa prima fase, sentite le Regioni/PA, si è stabilito di suddividere le dosi di vaccino attualmente disponibili tra le Regioni con il più alto numero di casi segnalati ad oggi e ripartite come segue: in Lombardia 2.000 dosi, nel Lazio 1.200, in Emilia-Romagna 600 e in Veneto 400”. E’ quanto si legge nella circolare del ministero della Salute sul “piano di distribuzione” del vaccino nell’ambito delle azioni di contrasto al cosiddetto vaiolo delle scimmie.“Inoltre, come richiesto, in attesa della successiva tranche di donazione (attualmente prevista per la seconda metà del corrente mese di agosto) sarà messa da subito a disposizione, per le regioni e PA che ne facciano richiesta, una quota di dosi (multipli di 20 fino a 60 dosi)” prosegue il documento, precisando che “una quota di vaccino resterà stoccata presso il ministero della Salute, per eventuali emergenze”.