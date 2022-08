Venerdì 5 agosto 2022 - 13:42

Siccità, Casellati: agricoltura nostro oro nero

"Risorsa più importante per il paese"

CONDIVIDI SU:





















Rovigo, 5 ago. (askanews) – “Le produzioni agricole sono il nostro ‘oro nero’, la risorsa piu’ importante per il Paese. Se gli agricoltori pagano sulla propria pelle il prezzo della siccita’, i consumatori e le famiglie ne pagano le conseguenze al supermercato e nell’acquisto di beni alimentari che in queste settimane sono aumentati di quasi il 10%”. Lo ha evidenziato la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, compiendo una ricognizione in Polesine sule colture agricole vittime della siccità. “Non possiamo permettere che la siccita’ trasformi in un deserto la nostra economia.Lo Stato deve garantire il mancato reddito agli agricoltori e alle loro famiglie, e serve la copertura finanziaria necessaria affinche’ nessuno venga lasciato indietro”-