Venerdì 5 agosto 2022 - 13:37

Roger Waters sostiene l’attività di soccorso in mare di Resq

Associazione nata per svolgere attività di salvataggio in mare

Roma, 5 ago. (askanews) – Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd e tra i musicisti più impegnati nella difesa dei diritti umani, ha scelto di sostenere le attività di soccorso in mare di ResQ – People Saving People.“Vi ho mandato una donazione, una goccia nell’oceano, per aiutare i nostri fratelli e sorelle che si trovano in mare, in balia dei trafficanti di esseri umani e delle onde” – ha scritto in una lettera indirizzata a ResQ. “Ammiro molto il lavoro che fate: con amore e rispetto”, conclude.“Poter annoverare Roger Waters tra i nostri sostenitori, insieme a migliaia di cittadine e cittadini italiani che hanno creduto in questa idea, è fonte di grande orgoglio ed emozione per tutta ResQ” è scritto in una nota.ResQ è un’associazione italiana nata alla fine del 2019 per svolgere attività di salvataggio in mare e per promuovere a terra una cultura di solidarietà e rispetto dei diritti umani. Nelle prime due missive.Adx/Int13