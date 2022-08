Venerdì 5 agosto 2022 - 13:59

Nigeriana picchiata, ragazza ascoltata in Procura a Catanzaro

La giovane è stata accompagna da avvocato Filomena Pedullà

Roma, 5 ago. (askanews) – La giovane di origine nigeriana aggredita in un stabilimento balneare di Soverato, è stata ascoltata dagli inquirenti della Procura di Catanzaro. La ragazza, Beauty Davis, è stata accompagnata negli uffici giudiziari dall’avvocato Filomena Pedullà. L’ex datore di lavoro, è stato iscritto sul registro degli indagati in seguito alla denuncia presentata. Gli inquirenti – secondo quanto si è appreso – procedono per lesioni personali, furto e minacce.