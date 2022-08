Venerdì 5 agosto 2022 - 13:42

Marmolada, Curcio: tragedia entrata nelle coscienze di ognuno

Vertice Protezione civile a Canazei

Canazei (TN), 5 ago. (askanews) – “La giornata di oggi e’ un momento di ricordo e cordoglio per le persone che mi ci sono piu’ e di ringraziamento per i soccorritori. Il disastro della Marmolada e’ stato un momento che entrato nelle coscienze di ognuno di noi, per la tragicita’ e perche’ ci ha messo di fronte ai rischi della montagna”. Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo del dipartimento di Protezione civile nazionale, a Canazei dove si è tenuto un vertice della Pc sulla situazione della Marmolada ad un mese dalla tragedia con 11 vittime. Curcio con Maurizio Fugatti, presidente della Provincia, e l’assessore veneto Giampaolo Bottacin, si sono quindi recati a Passo Fedaia, per rendere omaggio ai morti. “La prospettiva della sicurezza deve essere valutata per ogni attivita’ umana. Noi puntiamo a ragionamento di omogeneita’ – ha concluso Curcio -.Al momento non possiamo dire si’ ad uno sistema a semaforo, perche’ l’informazione scientifica ci aiutano fino a un certo punto. E’ un sistema che ci richiedera’ del tempo, ma l’elemento essenziale rimane la consapevolezza del rischio”.