Venerdì 5 agosto 2022 - 16:39

Friuli, servizi sociali: piano da 20 milioni contro la povertà

Trieste, 5 ago. (askanews) – La Regione Fvg ha adottato il Piano di contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale che prevede una dotazione finanziaria complessiva di quasi venti milioni di euro nel triennio 2021-2023. Il piano programmatico, approvato dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, individua le azioni e gli interventi nell’ambito della lotta alle povertà e al disagio sociale nell’ottica della progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire nell’ambito dei servizi sociali e dell’integrazione e assistenza socio-sanitaria. Le risorse economiche per il Piano di contrasto alle povertà sono state assegnate alla Regione dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali: la ripartizione prevede circa otto milioni di euro per il 2021, 6.401.904 euro per il 2022 e 5.547.600 per il 2023. Ai fini dell’accesso ai fondi assegnati, come ha illustrato il vicegovernatore illustrando il Piano in Giunta, l’atto di programmazione dovrà ora essere trasmesso al ministero per la valutazione della sua coerenza con il piano nazionale e ai fini della successiva erogazione dei finanziamenti agli ambiti territoriali della Regione.