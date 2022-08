Venerdì 5 agosto 2022 - 13:57

Efficienza energetica, da Lombardia altri 13 mln a enti locali

Per impianti a fonte rinnovabile in strutture pubbliche

Milano, 5 ago. (askanews) – La Regione Lombardia ha dato il proprio via libera all’incremento della dotazione finanziaria del ‘Bando regionale Ri-Genera’ con 13.903.966 euro. A prevederlo è la delibera regionale approvata su proposta dall’assessore a Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Risorse energetiche, Massimo Sertori, promotore di questa misura che stanzia contributi ai Comuni lombardi per contenere i consumi energetici di strutture pubbliche, attraverso l’integrazione di impianti a fonte rinnovabile. Complessivamente la misura mette in campo oltre 28 milioni di euro.“Visto il successo del bando con ben 364 domande pervenute di cui 265 ammesse alla concessione del contributo – ha commentato l’assessore – abbiamo ritenuto opportuno rifinanziare questa misura con importanti risorse regionali. Con i primi 14,4 milioni abbiamo già finanziato 53 domande e, grazie a questo incremento economico riusciremo a finanziare ulteriori domande ammesse in graduatoria”.“Il nostro obiettivo – ha concluso l’assessore regionale – resta quello di favorire la transizione verso le fonti rinnovabili conseguendo un abbattimento dei consumi e dei costi dell’energia negli edifici degli enti locali”.Il provvedimento verrà pubblicato nei prossimi giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it.