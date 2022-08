Venerdì 5 agosto 2022 - 10:39

Coronavirus, in Veneto diminuiscono i contagi

Ancora 18 decessi

Venezia, 5 ago. (askanews) – In calo i contagi da covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono 4.470, circa 500 in meno del giorno precedente. Complessivamente in Veneto ammontano a 2.124.302. Ancora 18, però, le vittime, per un totale di 15.144. I positivi risultano 78.777, -4.003 rispetto al giorno precedente. Aumentano leggermente i ricoveri in ospedale: 1.098 (+19) e nelle stesse terapie intensive 52 (+7). Le vaccinazioni sono state 4.793, in gran arte quarte dosi.