Roma, Valeriani (Pd): bene il piano rifiuti di Gualtieri

Ora si apre una nuova fase per la città

Roma, 4 ago. (askanews) – “Il nuovo piano rifiuti del sindaco Roberto Gualtieri, punta all’autosufficienza di Roma, prevedendo la realizzazione di tutti gli impianti necessari a garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti all’interno dei confini comunali. Una sfida e un obiettivo che abbiamo sempre sostenuto come Amministrazione regionale”. È il pensiero dell’assessore regionale ai rifiuti del lazio, Massimiliano Valeriani, che così commenta il piano rifiuti presentato oggi dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Il primo cittadino, anche nella sua veste di Commissario straordinario per il Giubileo, ha ribadito che verrà favorita la riduzione della produzione degli scarti e lo sviluppo della raccolta differenziata, mentre gli impianti saranno a km zero e nella gran parte pubblici. Oggi – conclude – si apre una nuova fase per la gestione dei rifiuti di Roma: come ho sempre affermato in questi anni, il problema non sono gli impianti ma i rifiuti, che attraverso una gestione virtuosa, e preferibilmente pubblica, possono diventare una risorsa”.